Вильфанд рекомендовал москвичам на выходных «переобуть» машины
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что на выходных москвичам пора «переобувать» автомобили, менять летнюю резину на зимнюю, сообщает «Интерфакс».
До конца недели в Москве снега не ожидается. В среду, 4 ноября, температура воздуха в столице составит 8-10 градусов тепла, в Московской области - до 11 градусов.
С 5 по 7 ноября температура будет колебаться в диапазоне 5-10 градусов тепла.
По словам синоптика, следующая неделя в Москве будет бесснежной, но автомобилистам стоит подготовиться к наступающим холодам.
«Выходные - время менять резину, потому что температура (скоро) будет близка к нулевой отметке. Даже если максимальная температура + 3 + 5 градусов, то все равно уже надо менять, потому что при понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой», - поясни Вильфанд.
«Переходным днем», считает Вильфанд, станет понедельник, 9 ноября, будет «переходным днем» с температурой от 3 до 8 градусов тепла.
С 10 ноября начнется «заметное понижение температуры, и фон температур будет близок к своим многолетним значениям: небольшое отрицательное значениям ночью, а днем - небольшие положительные значения».
В целом, Вильфанд прогнозирует, что в Москве ноябрьская температура будет выше нормы, но «с периодами значительного потепления и заметного похолодания».
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