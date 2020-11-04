Вильфанд рекомендовал москвичам на выходных «переобуть» машины

С 5 по 7 ноября температура будет колебаться в диапазоне 5-10 градусов тепла.

По словам синоптика, следующая неделя в Москве будет бесснежной, но автомобилистам стоит подготовиться к наступающим холодам.

«Выходные - время менять резину, потому что температура (скоро) будет близка к нулевой отметке. Даже если максимальная температура + 3 + 5 градусов, то все равно уже надо менять, потому что при понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой», - поясни Вильфанд.

«Переходным днем», считает Вильфанд, станет понедельник, 9 ноября, будет «переходным днем» с температурой от 3 до 8 градусов тепла.

С 10 ноября начнется «заметное понижение температуры, и фон температур будет близок к своим многолетним значениям: небольшое отрицательное значениям ночью, а днем - небольшие положительные значения».

В целом, Вильфанд прогнозирует, что в Москве ноябрьская температура будет выше нормы, но «с периодами значительного потепления и заметного похолодания».

