Синоптики предсказали теплый ноябрь в Москве
2 ноября 202018:23
Ноябрь в Москве будет теплее климатической нормы, передает «Интерфакс».
Средняя температура воздуха в Москве и Подмосковье в ноябре будет выше многолетней нормы.
Теплой будет и первая неделя ноября, дождей много не обещают, а температура будет днем 8-10 градусов тепла, ночью – 4-7. С четверга по субботу могут пойти дожди, атмосферное давление понизится, ветер будет дуть с севера.
Ранее метеорологи установили, что минувший октябрь в Москве был самым теплым за всю историю наблюдений.
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2 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru