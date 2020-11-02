Синоптики предсказали теплый ноябрь в Москве

Ноябрь в Москве будет теплее климатической нормы, передает «Интерфакс».

Средняя температура воздуха в Москве и Подмосковье в ноябре будет выше многолетней нормы.

Теплой будет и первая неделя ноября, дождей много не обещают, а температура будет днем 8-10 градусов тепла, ночью – 4-7. С четверга по субботу могут пойти дожди, атмосферное давление понизится, ветер будет дуть с севера.

Ранее метеорологи установили, что минувший октябрь в Москве был самым теплым за всю историю наблюдений.



