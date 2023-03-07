Вильфанд рассказал, в каких городах будет теплее всего на 8 марта

8 марта в Краснодаре будет до 19 градусов выше ноля, в Сочи и Ростовской области – до +17, а в Крыму – +13-15 градусов. Аналогичная температура ожидается на всем Северном Кавказе.

До плюс 9 градусов будет в Омской, Томской, Новосибирской областях и в Алтайском крае. До + 6-8 градусов прогнозируется на юге Красноярского края в Хакасии и Тыве.

В Приморском крае температура повысится до 10-12 градусов, на юге Хабаровского края — до плюс четырех градусов, в Чите, Забайкалье — до 6-8 градусов тепла.

Ранее стало известно, что в московском регионе сохранится зимний характер погоды.

