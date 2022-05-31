Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале лета

По её словам, это характерно для летнего периода. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура будет соответствовать климатической норме.

1 июня в мегаполисе будет 22-24 градуса. К выходным температуры опустятся до 17-22 градуса.

Ранее синоптики предупредили москвичей о начале длительного дождливого периода.

