Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале лета
31 мая 202205:46
Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.
По её словам, это характерно для летнего периода. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура будет соответствовать климатической норме.
1 июня в мегаполисе будет 22-24 градуса. К выходным температуры опустятся до 17-22 градуса.
Ранее синоптики предупредили москвичей о начале длительного дождливого периода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 801 / сут.
Умерли
379 тыс.+74 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 019 / сут.
- Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале лета
- ЕК: реформы на Украине – условия финансирования восстановления страны
- РЭБ России помешала разведке беспилотника НАТО над Чёрным морем
- Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 122 долларов
- Эксперт: Visa сможет быстро восстановить работу в России в случае возвращения
- СМИ сообщили о «кошмаре» из-за вступления Финляндии в НАТО
- Эксперт назвал выгоду скупки долларов
- Более 80% российских компаний пострадали от санкций
- Даниил Медведев покинул Roland Garros
- Приостановлен указ о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав РФ
30 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru