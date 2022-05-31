Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале лета

Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.

Стало известно, когда погода в Москве вернется к климатической норме

По её словам, это характерно для летнего периода. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура будет соответствовать климатической норме.

1 июня в мегаполисе будет 22-24 градуса. К выходным температуры опустятся до 17-22 градуса.

Ранее синоптики предупредили москвичей о начале длительного дождливого периода.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЛетоСиноптикиПогода В Москве
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