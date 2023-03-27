Вильфанд опроверг страшилку о «барическом лобзике» в Москве

«Давление всю неделю будет ниже нормы, наиболее низкое - в понедельник. Потом будет постепенно повышаться, но называть это барическим лобзиком не стоит. Сейчас апрельская погода. В понедельник воздух прогреется до +10… +12, во вторник до +11… +13 градусов, по области до +14 градусов. Такая погода полностью соответствует четвертой пятидневке апреля. В среду температура изменится. В первой половине будет +8… +10 градусов. Она будет постепенно понижаться, и к концу дня температурный фон будет +2… +4 градуса, в какой-то момент температура понизится до нулевой отметки», - рассказал он.

В четверг ожидается несильный дождь, отметил Вильфанд.

«В четверг максимальная температура всего +5…+7 градусов, двухзначных положительных значений уже не прогнозируется. Дождь будет, но не такой интенсивный, как воскресенье. В этот день ночные температуры будут +2…+4, даже до 0 градусов», - добавил он.

Дневная погода к концу рабочей недели будет колебаться в пределах 6-7 градусов тепла, сообщил собеседник.

«В ночь на пятницу ночные температуры 0… -5, в последний день месяца будет «нормальный март». Днем около 6-7 градусов тепла, по области – на юге от 5 до 10 градусов», - заключил Вильфанд.

Давление, согласно его прогнозу, в течение всей недели будет ниже нормы. Наиболее низкое зафиксировано в понедельник – 735-737 миллиметров ртутного столба, во вторник оно повысится на 6-7 миллиметров.

