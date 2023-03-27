Москвичей предупредили о «барическом лобзике»

По данным метеоролога, атмосферное давление в столице будет «прыгать» вверх-вниз. Так, в понедельник оно составит 736 миллиметров ртутного столба, во вторник увеличится до 743 мм рт. ст., днем позже снизится до 737 мм рт. ст., а в четверг вновь вырастет - до 747 мм рт. ст.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в начале недели в Москве ожидается аномально теплая погода, пишет RT. Как отметил синоптик, температура воздуха в столице будет соответствовать двадцатым числам апреля.

