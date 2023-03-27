Москвичей предупредили о «барическом лобзике»
«Барический лобзик» ожидает жителей Москвы на этой неделе, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным метеоролога, атмосферное давление в столице будет «прыгать» вверх-вниз. Так, в понедельник оно составит 736 миллиметров ртутного столба, во вторник увеличится до 743 мм рт. ст., днем позже снизится до 737 мм рт. ст., а в четверг вновь вырастет - до 747 мм рт. ст.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в начале недели в Москве ожидается аномально теплая погода, пишет RT. Как отметил синоптик, температура воздуха в столице будет соответствовать двадцатым числам апреля.
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