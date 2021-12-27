В Сочи заметили редкие линзовидные облака
Редкие облака в виде блюдец были замечены в горах «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на синоптика курорта Адриана Коротеева.
Он отметил, что линзовидные облака являются предвестниками осадков и похолодания.
Их появление связано с влиянием гор на воздушный поток. «Горы вынуждают этот поток приподниматься и охлаждаться - в гребнях этих воздушных волн и происходит конденсация имеющегося в воздухе водяного пара», – объяснил Коротеев.
Для образования орографических линзовидных облаков нужен сильный ветер и высока влажность воздуха. При этом облака-блюдца неподвижны, несмотря на ветер.
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