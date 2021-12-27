В Сочи заметили редкие линзовидные облака

Редкие облака в виде блюдец были замечены в горах «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на синоптика курорта Адриана Коротеева.

«Нежная и снежная»: Погода в Москве на выходных порадует умеренностью

Он отметил, что линзовидные облака являются предвестниками осадков и похолодания.

Их появление связано с влиянием гор на воздушный поток. «Горы вынуждают этот поток приподниматься и охлаждаться - в гребнях этих воздушных волн и происходит конденсация имеющегося в воздухе водяного пара», – объяснил Коротеев.

Для образования орографических линзовидных облаков нужен сильный ветер и высока влажность воздуха. При этом облака-блюдца неподвижны, несмотря на ветер.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаСочи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры