Вильфанд рассказал о погоде в конце мая

По его словам, средние значения третьей декады будут полностью соответствовать климатическими характеристикам. По словам синоптика, именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге.

В Центральном ФО в начале недели воздух прогреется до 20 градусов, а с середины недели температура повысится до 20-25 градусов.

На юге Европейской России ожидается 24-25 градусов тепла, в Северо-Западном федеральном округе — 18-20 градусов.

Ранее стало известно, что жаркая погода до +37 градусов будет на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.

