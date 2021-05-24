Вильфанд рассказал о погоде в конце мая

В конце мая в Европейской России ожидается близкая к климатическим нормам погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд заявил о «несусветной жаре» в ряде регионов

По его словам, средние значения третьей декады будут полностью соответствовать климатическими характеристикам. По словам синоптика, именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге.

В Центральном ФО в начале недели воздух прогреется до 20 градусов, а с середины недели температура повысится до 20-25 градусов.

На юге Европейской России ожидается 24-25 градусов тепла, в Северо-Западном федеральном округе — 18-20 градусов.

Ранее стало известно, что жаркая погода до +37 градусов будет на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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