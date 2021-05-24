Вильфанд рассказал о погоде в конце мая
В конце мая в Европейской России ожидается близкая к климатическим нормам погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, средние значения третьей декады будут полностью соответствовать климатическими характеристикам. По словам синоптика, именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге.
В Центральном ФО в начале недели воздух прогреется до 20 градусов, а с середины недели температура повысится до 20-25 градусов.
На юге Европейской России ожидается 24-25 градусов тепла, в Северо-Западном федеральном округе — 18-20 градусов.
Ранее стало известно, что жаркая погода до +37 градусов будет на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.
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