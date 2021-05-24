Вильфанд заявил о «несусветной жаре» в ряде регионов

Жаркая погода до +37 градусов будет в ближайшие дни на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд призвал не ждать возвращения «турецкой» жары

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…», - сказал синоптик.

Согласно прогнозу, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни аномальной жары, которая отмечалась в Центральной части России в начале недели, ждать не стоит – погода будет соответствовать климатической норме.

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ФОТО: Aif.md
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