Вильфанд заявил о «несусветной жаре» в ряде регионов
Жаркая погода до +37 градусов будет в ближайшие дни на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…», - сказал синоптик.
Согласно прогнозу, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области.
Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни аномальной жары, которая отмечалась в Центральной части России в начале недели, ждать не стоит – погода будет соответствовать климатической норме.
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