Вильфанд заявил о «несусветной жаре» в ряде регионов

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…», - сказал синоптик.

Согласно прогнозу, аномальная жара сохранится в Свердловской области, в Пермском крае, в Оренбургской области.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни аномальной жары, которая отмечалась в Центральной части России в начале недели, ждать не стоит – погода будет соответствовать климатической норме.

