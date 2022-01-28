Вильфанд рассказал, насколько вырастут сугробы в столичном регионе

В последние дни января в Москве и Подмосковье ожидаются снегопады разной интенсивности, с воскресенья по вторник выпадет 3-5 мм снега. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Радио 1».

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По его словам, утром 29 января будет снегопад, а затем он начнет ослабевать. Вильфанд отметил, что температура в выходные составит -1, -3 градуса.

Кроме того, ожидается пониженное давление. Вильфанд добавил, что из-за потепления высота сугробов увеличится меньше.

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ФОТО: РИА Новости
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