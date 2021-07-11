Вильфанд сообщил, насколько усилится жара в Москве на следующей неделе

В начале предстоящей неделе в Москве усилится жара, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Врач: аномально жаркая погода может сказаться на увеличении смертности

35-градусная жара будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения. До 34-35 градусов днем ожидается с вторника-среды. «Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», - отметил синоптик.

Как отметил Вильфанд, с большой вероятностью аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели.

Как сообщалось, рекордных отметок достигнет температура в Москве 13, 15 и 16 июля. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
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