Вильфанд рассказал, когда зимы в России станут «европейскими»

Зимы в России могут стать теплее и приблизятся к температурным показателям «европейских зим» через 30 лет. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура повысится в среднем на 3-5 градусов, и погода будет похожа на западно-европейскую зиму. Однако это не приведет к полному отсутствию морозов, хоть они и могут стать довольно редким явлением.

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Ранее Роман Вильфанд заявил, что жара на территории России сохранится до конца лета. По его словам, предварительные расчёты показывают, что вторая половина июля и август во многих регионах страны будут жаркими. При этом Вильфанд добавил, что погода будет «нервничать» - на фоне хорошо видимого тренда будут отмечаться сильные колебания.

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