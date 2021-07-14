Вильфанд рассказал, когда зимы в России станут «европейскими»
Зимы в России могут стать теплее и приблизятся к температурным показателям «европейских зим» через 30 лет. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура повысится в среднем на 3-5 градусов, и погода будет похожа на западно-европейскую зиму. Однако это не приведет к полному отсутствию морозов, хоть они и могут стать довольно редким явлением.
Ранее Роман Вильфанд заявил, что жара на территории России сохранится до конца лета. По его словам, предварительные расчёты показывают, что вторая половина июля и август во многих регионах страны будут жаркими. При этом Вильфанд добавил, что погода будет «нервничать» - на фоне хорошо видимого тренда будут отмечаться сильные колебания.
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