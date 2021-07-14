Вильфанд рассказал, когда зимы в России станут «европейскими»

Зимы в России могут стать теплее и приблизятся к температурным показателям «европейских зим» через 30 лет. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура повысится в среднем на 3-5 градусов, и погода будет похожа на западно-европейскую зиму. Однако это не приведет к полному отсутствию морозов, хоть они и могут стать довольно редким явлением.