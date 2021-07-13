Вильфанд заявил, что жаркая погода ожидает россиян до конца лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жара на территории России сохранится до конца лета, сообщает РИА Новости.
По его словам, предварительные расчёты показывают, что вторая половина июля и август во многих регионах страны будут жаркими. При этом Вильфанд добавил, что погода будет «нервничать» - на фоне хорошо видимого тренда будут отмечаться сильные колебания.
Ранее Вильфанд заявил, что каждое десятилетие климат на планете становится всё теплее и теплее, сообщает RT. По его словам, замедлить процессы потепления может минимизация вредного влияния на экологию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru