Вильфанд рассказал, когда в Центральной России вновь потеплеет

Потепление в Центральной России наступит уже во второй половине нерабочей недели. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, уже в четверг, 2 апреля, столбики термометров могут дотянуться до отметки +8 днём, а в дневные часы в пятницу и субботу потеплеет до +10 градусов. Однако при этом в тёмное время суток в мегаполисе будет, по-прежнему, отрицательная температура.

В столичном регионе, в понедельник, 30 марта, синоптики обещают до -1°С, отмечает Газета.ру.