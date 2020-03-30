Вильфанд рассказал, когда в Центральной России вновь потеплеет
Потепление в Центральной России наступит уже во второй половине нерабочей недели. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, уже в четверг, 2 апреля, столбики термометров могут дотянуться до отметки +8 днём, а в дневные часы в пятницу и субботу потеплеет до +10 градусов. Однако при этом в тёмное время суток в мегаполисе будет, по-прежнему, отрицательная температура.
В столичном регионе, в понедельник, 30 марта, синоптики обещают до -1°С, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что, по словам Романа Вильфанда, прямой зависимости распространения коронавируса от погоды нет. Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что доказательством этого может служить распространение инфекции в теплых странах, таких как Таиланд, Турция, Израиль и других. Метеоролог отметил, что в этих странах температура воздуха около +25 градусов, а в Таиланде - порядка +30-ти, однако это не мешает вирусу распространяться там.
Вместе с тем, Вильфанд не исключил того, что солнечная активность имеет некое влияние на распространение коронавируса. Однако, по его словам, чтобы утверждать такое, необходима «крепкая доказательная база».
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