Вильфанд рассказал о метели и холодах в нерабочую неделю

«Психологи говорят, что человек находится в согласии с самим собой, если он не жалуется на погоду. Это то, что изменить невозможно. Период очень хорошей погоды заканчивается на этой неделе. До 29 марта включительно будет высокая температура, около 15 градусов тепла днем. Ночью немного прохладнее, но будут солнце и ясное небо. Воздух сухой, всего 25 процентов влажности. То есть совершенно комфортно. Но уже в воскресенье возможен небольшой дождь, начнется понижение температуры. 30 марта резко изменится циркуляция и вместо южного ветра, он сменит направление, свежие полярные воздушные массы будут приходить в центр европейской России и в Москву, в частности. И наступят значительные изменения условий погоды. В ночь на понедельник прогнозируются небольшие осадки, дождь, переходящий в мокрый снег, даже в снег. Столбик термометра около нулевой отметки. Ветер западный с переходом на северный, порывы до 15 метров в секунду», – говорит синоптик.

Однако в понедельник метеоролог прогнозирует более сильное ухудшение погоды, а изменений в лучшую сторону, по его словам, не следует ожидать раньше среды.

«Днем в понедельник нас ожидает некомфортная погода, мягко говоря. Я бы сказал, что это комплекс неприятных явлений: мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, ветер до 17 м/с. Гололедица, местами сильная. Температура около нулевой отметки, с понижением к вечеру до минус 4 градусов. По области даже до минус 6. Во вторник тепла ждать не откуда, местами небольшой снег. Ночью минус 3-8, а днем минус 1 – плюс 4 градуса. 1 апреля, и это не шутки, минус 4-9 градусов ночью, без осадков правда уже, днем плюс 5 – это максимальное ожидаемое значение. Далее – постепенное повышение температуры», – прогнозирует он.

Ранее кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов рассказал в эфире НСН о том, как не впасть в депрессию из-за вынужденной нерабочей недели.

