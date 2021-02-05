Вильфанд рассказал, как долго продержатся морозы в Центральной России

В Центральной России 9 февраля температура будет на восемь градусов ниже нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней. Похолодание связано с приходом в Европейскую часть страны холодных воздушных масс с северо-востока.

Вильфанд пообещал аномально резкую смену погоды к выходным

По ночам температура будет опускаться до 20-25 градусов мороза, днем - до минус 13-18 градусов.

Школьникам в Подмосковье разрешили не ходить на учебу в мороз

Решение о посещении подмосковных школ в мороз остается на усмотрение родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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ФОТО: pixabay.com
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