Вильфанд рассказал, как долго продержатся морозы в Центральной России

В Центральной России 9 февраля температура будет на восемь градусов ниже нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней. Похолодание связано с приходом в Европейскую часть страны холодных воздушных масс с северо-востока.