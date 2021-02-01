Вильфанд пообещал аномально резкую смену погоды к выходным
Научный руководитель Гидрометцентра в эфире НСН призвал с осторожностью относиться к прогнозам на несколько дней, однако подтвердил резкую смену погоды к концу недели.
Следующая неделя запомнится в Москве крепкими морозами, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометра могут опуститься до -27 градусов в ночные часы. Специалист назвал грядущие морозы «тимфеевскими».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН призвал с осторожностью относиться к прогнозам на несколько дней, однако подтвердил резкую смену погоды.
«Неделя начинается с мягкой погоды, -2..-6 градусов. Примерно через пять дней она резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс. Ночные температуры будут до -17 градусов. В субботу и воскресенье будет уже -17..-22 ночью, днем -12..-17. Есть вероятность, что похолодает на следующей неделе и до -28, но точно это сказать невозможно. В феврале нечасто бывают температуры ниже 25 градусов, так что если это будет, то это можно считать значительной аномалией», - отметил ученый.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как свести негативные эффекты от перепадов температуры к минимуму. По его словам, необходимо хорошо высыпаться и делать зарядку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Илья Яшин арестован на 10 суток
- Гора Арарат открылась для альпинистов впервые за 5 лет
- Кравчук заявил о необходимости референдума о статусе Крыма и Донбасса
- Глава ВОЗ заявил о возможности контроля над коронавирусом
- Росстат: ВВП в 2020 году снизился на 3,1%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru