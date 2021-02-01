Вильфанд пообещал аномально резкую смену погоды к выходным

«Неделя начинается с мягкой погоды, -2..-6 градусов. Примерно через пять дней она резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс. Ночные температуры будут до -17 градусов. В субботу и воскресенье будет уже -17..-22 ночью, днем -12..-17. Есть вероятность, что похолодает на следующей неделе и до -28, но точно это сказать невозможно. В феврале нечасто бывают температуры ниже 25 градусов, так что если это будет, то это можно считать значительной аномалией», - отметил ученый.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как свести негативные эффекты от перепадов температуры к минимуму. По его словам, необходимо хорошо высыпаться и делать зарядку.

