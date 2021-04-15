Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России

С 16 апреля температура в центре Европейской России будет понижаться и сохранится в пределах 10-15 градусов и в начале следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в воскресение температура будет на три градуса выше нормы, однако понизится по отношению к сегодняшним показателям на 7-8 градусов.

Он также добавил, что заметно понизятся и ночные температуры. В ночь на субботу температура будет 5-7, а потом 1-6 градусов, однако и это выше нормы на три градуса.

Температура воздуха предстоящим летом будет около или выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Парламентской газете». Особенно теплый сезон ожидается в европейской части России.

