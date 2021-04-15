Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России
С 16 апреля температура в центре Европейской России будет понижаться и сохранится в пределах 10-15 градусов и в начале следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в воскресение температура будет на три градуса выше нормы, однако понизится по отношению к сегодняшним показателям на 7-8 градусов.
Он также добавил, что заметно понизятся и ночные температуры. В ночь на субботу температура будет 5-7, а потом 1-6 градусов, однако и это выше нормы на три градуса.
Температура воздуха предстоящим летом будет около или выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Парламентской газете». Особенно теплый сезон ожидается в европейской части России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Пассажирки устроили массовую драку на борту самолета, летевшего из Турции
- Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России
- РФ с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией
- Глава ЦРУ: Россия может вторгнуться на территорию Украины
- Росстат заявил о снижении числа бедных в РФ
- Встреча Байдена и Путина может пройти в «предстоящие недели»
- СМИ: США отменили отправку своих кораблей в Черное море
- Visa и Mastercard опровергли возможность отключения в России
- Умер создатель самой крупной в мире финансовой пирамиды
- Редакторам студенческого издания DOXA запретили пользоваться интернетом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru