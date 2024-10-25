Вильфанд призвал столичных автомобилистов «переобуться» в выходные
При температуре ниже пяти градусов ухудшается эластичность летней резины, увеличивается тормозной путь, заявил НСН Роман Вильфанд.
Москвичам следует менять летнюю резину уже в эти выходные, так как с четверга в столице ожидается похолодание с мокрым снегом, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Начиная с четверга, в Москве прогнозируются небольшие осадки именно ночью – дождь и мокрый снег. Температура средняя уже будет ниже пяти градусов во второй половине недели. Это означает, что летняя резина на колесах будет обладать дефектами. При температуре ниже пяти градусов ухудшается эластичность летней резины, увеличивается тормозной путь и другие проблемы возникают. Самое время сейчас менять колеса, особенно, если говорим про нешипованные. Менять нужно уже сейчас, в эти выходные! Начнутся небольшие осадки, водители не будут чувствовать себя уверенно. Это всегда сразу увеличивает скольжение на дорогах, хотя гололедицы не прогнозируется, но асфальт мокрый», - предупредил он.
Отечественная резина сегодня занимает 45-53% на рынке, все остальное – это Китай и Корея, сказал ранее вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко «Радиоточке НСН».
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