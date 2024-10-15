Опрос: Большинство россиян тратят на подготовку машины к зиме до 10 тысяч рублей

Чуть меньше участников опроса (24%) заявили, что подготовка машины к холодам обошлась им в сумму до 20 тысяч рублей. Ещё 17% респондентов признались, что потратили до 30 тысяч рублей. Более 50 тысяч рублей заплатили менее 4% россиян.

Отмечается, что в первую очередь участники опроса меняли летние шины на зимние, а также жидкости для стеклоомывателя и масла в двигателе или в коробке передач. Кроме того, респонденты говорили о проверке аккумулятора и системы отопления, а также замене дворников.

Ранее в Минтрансе РФ напомнили, что согласно техрегламенту Таможенного союза, использование летней резины запрещено с декабря по февраль, поэтому поменять шины в обязательном порядке следует до наступления календарной зимы, то есть до 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

