Опрос: Большинство россиян тратят на подготовку машины к зиме до 10 тысяч рублей
Большинство россиян (28%) в 2023 году потратили на подготовку автомобиля к зиме до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Чуть меньше участников опроса (24%) заявили, что подготовка машины к холодам обошлась им в сумму до 20 тысяч рублей. Ещё 17% респондентов признались, что потратили до 30 тысяч рублей. Более 50 тысяч рублей заплатили менее 4% россиян.
Отмечается, что в первую очередь участники опроса меняли летние шины на зимние, а также жидкости для стеклоомывателя и масла в двигателе или в коробке передач. Кроме того, респонденты говорили о проверке аккумулятора и системы отопления, а также замене дворников.
Ранее в Минтрансе РФ напомнили, что согласно техрегламенту Таможенного союза, использование летней резины запрещено с декабря по февраль, поэтому поменять шины в обязательном порядке следует до наступления календарной зимы, то есть до 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru