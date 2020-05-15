Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
В ближайшие дни резкого потепления в центре Европейской части России не ожидается. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости. Он отметил, что до конца текущей недели и на следующей неделе резкого потепления точно не будет. По словам специалиста, температура воздуха будет повышаться постепенно, на 1-2 градуса.
Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве. Как сообщает портал «Метеоновости», 13 числа столичный регион оказался во власти холодного арктического воздуха. Специалисты подчеркивают, что на высоте полутора километров температура была отрицательной, около 5 градусов ниже ноля. А благодаря сильному ветру холод проник в приземный слой. В связи с этим максимальная температура в столичном регионе составила +12,4 градуса, напоминает Москва 24.
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