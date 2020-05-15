Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла

В ближайшие дни резкого потепления в центре Европейской части России не ожидается. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости. Он отметил, что до конца текущей недели и на следующей неделе резкого потепления точно не будет. По словам специалиста, температура воздуха будет повышаться постепенно, на 1-2 градуса.

Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом

Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве. Как сообщает портал «Метеоновости», 13 числа столичный регион оказался во власти холодного арктического воздуха. Специалисты подчеркивают, что на высоте полутора километров температура была отрицательной, около 5 градусов ниже ноля. А благодаря сильному ветру холод проник в приземный слой. В связи с этим максимальная температура в столичном регионе составила +12,4 градуса, напоминает Москва 24.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Роман ВильфандПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры