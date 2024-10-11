Вильфанд призвал москвичей не спешить со сменой резины

Правда, нельзя сказать то же самое о жителях регионов, расположенных к востоку от Москвы, в частности, Урала и Приволжья. В них смена комплекта резины резонна уже сейчас, подчеркнул Вильфанд.

Ранее Вильфанд заявил, что снежный покров уже стабильно сформировался на 70% территории России. В основном он выпал и не растаял в субъектах азиатской части страны.

