Вильфанд призвал москвичей не спешить со сменой резины
Столичные автолюбители могут не спешить менять резину на зимнюю — по крайней мере, в течение ближайшей недели необходимости в этом нет. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Правда, нельзя сказать то же самое о жителях регионов, расположенных к востоку от Москвы, в частности, Урала и Приволжья. В них смена комплекта резины резонна уже сейчас, подчеркнул Вильфанд.
Ранее Вильфанд заявил, что снежный покров уже стабильно сформировался на 70% территории России. В основном он выпал и не растаял в субъектах азиатской части страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru