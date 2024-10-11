Снег уже покрыл 70% территории России

Покров снега уже стабильно сформировался на 70% территории Российской Федерации. В основном он выпал и не растаял в субъектах азиатской части страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе встречи с представителями СМИ.

По его словам, например, в Сибири к середине предстоящей недели около 80% территории будет покрыто снегом. Кроме того, снежный покров уже успел сформироваться в дальневосточном регионе.

Что касается европейской территории России, то временный снежный покров сейчас уже покрыл Мурманскую область, а постоянный - Ненецкий автономный округ. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке Вильфанда, 2024 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений на Земле.

