Вильфанд предупредил жителей Европейской России о сильном похолодании

Антициклон сменит циклон 27 декабря в центре Европейской части России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, ночные температуры упадут ниже 10 градусов мороза в начале предстоящей недели.

Далее циклоническое образование будет уходить на северо-восток европейской территории, и в центре опять будет область высокого давления.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, какую погоду ждать жителям Москвы и Центральной России.

«Первая половина недели не принесет нам никаких погодных сюрпризов. С понедельника до среды атмосфера останется в спокойном состоянии, сохранится пасмурная погода с высокой влажностью. Существенных осадков не ожидается, а показания термометров будут колебаться у нулевой отметки: днем - слабая оттепель, ночью - слабый минус», - отметил он.

