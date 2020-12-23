Вильфанд предупредил жителей Европейской России о сильном похолодании
Антициклон сменит циклон 27 декабря в центре Европейской части России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, ночные температуры упадут ниже 10 градусов мороза в начале предстоящей недели.
Далее циклоническое образование будет уходить на северо-восток европейской территории, и в центре опять будет область высокого давления.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, какую погоду ждать жителям Москвы и Центральной России.
«Первая половина недели не принесет нам никаких погодных сюрпризов. С понедельника до среды атмосфера останется в спокойном состоянии, сохранится пасмурная погода с высокой влажностью. Существенных осадков не ожидается, а показания термометров будут колебаться у нулевой отметки: днем - слабая оттепель, ночью - слабый минус», - отметил он.
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