Вильфанд предупредил об оттепели в Москве
Оттепель в Москве продлится по меньшей мере три-четыре дня, в столице потеплеет до плюс 3 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Как отметил метеоролог, оттепель в городе ожидается вечером в воскресенье, это связано с формированием циклона над Норвежским морем.
«Температура во второй половине дня будет до плюс 2, даже плюс 3 градусов», — указал Вильфанд.
Подобная погода продлится в течение трех-четырех дней. По словам Вильфанда, снег будет оттаивать и вновь подмерзать. В Москве ожидается гололедица.
Ранее в столицу пришел циклон «Ваня», спровоцировавший сильный снегопад. За одну ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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