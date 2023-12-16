Вильфанд предупредил об оттепели в Москве

Как отметил метеоролог, оттепель в городе ожидается вечером в воскресенье, это связано с формированием циклона над Норвежским морем.

«Температура во второй половине дня будет до плюс 2, даже плюс 3 градусов», — указал Вильфанд.

Подобная погода продлится в течение трех-четырех дней. По словам Вильфанда, снег будет оттаивать и вновь подмерзать. В Москве ожидается гололедица.

Ранее в столицу пришел циклон «Ваня», спровоцировавший сильный снегопад. За одну ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

