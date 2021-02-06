В Москве введут «оранжевый» уровень погодной опасности с 7 февраля
«Оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности начнет действовать в Москве и Подмосковье с вечера воскресенья. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.
Аномальные холода прогнозируют на двое суток - с 20:00 (мск) 7 февраля до 20:00 (мск) 9 февраля.
Гидрометцентр предупреждает, что пиковые отметки холода ожидаются в ночь на вторник, 9 февраля. В Москве прогнозируется до минус 27, по области - до минус 30 градусов, сообщает «Интерфакс».
При «оранжевом» уровне погодной опасности существует вероятность стихийных бедствий и ущерба.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru