В Москве введут «оранжевый» уровень погодной опасности с 7 февраля

Аномальные холода прогнозируют на двое суток - с 20:00 (мск) 7 февраля до 20:00 (мск) 9 февраля.

Гидрометцентр предупреждает, что пиковые отметки холода ожидаются в ночь на вторник, 9 февраля. В Москве прогнозируется до минус 27, по области - до минус 30 градусов, сообщает «Интерфакс».

При «оранжевом» уровне погодной опасности существует вероятность стихийных бедствий и ущерба.

