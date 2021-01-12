Вильфанд предупредил об «иссиня-черных морозах» в течение недели

Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири накроют отрицательные температурные аномалии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ученый пояснил, что в центральной части России отрицательная аномалия на прогностической карте закрашивается иссиня-черным цветом. Вильфанд предположил, что этот регион буквально "посинеет от холода". Кроме того, в зону аномалии войдут Приволжский федеральный округ, Уральский федеральных округ и юг Западной Сибири.

По данным научного руководителя, столь значительные похолодания не фиксировались вот уже пять лет. В 2016 году температура была ниже нормы на 7-10 градусов. Ранее НСН со ссылкой на интервью Вильфанда писала, что в центральной части РФ до субботы включительно будет сохраняться "по-настоящему морозная погода".

Ученый пояснил, что причиной этого стал холодный воздух, который по необычной траектории перемещается из Сибири через Урал в центр европейской России. Вильфанд назвал такую погоду "очень сложной" из-за сильных осадков и ветра.

