В Гидрометцентре столичному региону пообещали экстремальные холода
Экстремально холодная погода ожидает столичный регион во второй половине недели. Об этом в интервью KP.Ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как отметил синоптик, с середины недели температура воздуха опустится на семь-десять градусов ниже климатической нормы. В Гидрометцентре обещают, что холода продлятся от трёх дней.
«До субботы включительно будет по-настоящему морозная погода», — рассказал Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, с 13 января в некоторых районах Московской области температура может опуститься до -25 °C. Кроме того, по словам Вильфанда, с четверга в столице усилятся снегопады.
«Предварительные расчёты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей», — добавил синоптик.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что всю неделю в Москве продержатся сильные морозы.
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