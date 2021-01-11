В Гидрометцентре столичному региону пообещали экстремальные холода

Экстремально холодная погода ожидает столичный регион во второй половине недели. Об этом в интервью KP.Ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, с середины недели температура воздуха опустится на семь-десять градусов ниже климатической нормы. В Гидрометцентре обещают, что холода продлятся от трёх дней.

«До субботы включительно будет по-настоящему морозная погода», — рассказал Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, с 13 января в некоторых районах Московской области температура может опуститься до -25 °C. Кроме того, по словам Вильфанда, с четверга в столице усилятся снегопады.

«Предварительные расчёты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей», — добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что всю неделю в Москве продержатся сильные морозы.

