В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Москвичам назвали даты начала климатического лета

Отмечается, что причина тому – сильный ветер. Предупреждение о ветре с порывами до 12-17 метров в секунду действует до полудня 14 мая.

Напомним, в конце мая, примерно 28-29 числа, в Москве установится погода, которая будет характерна для лета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПогодаПодмосковьеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры