В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности
13 мая 202204:22
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Отмечается, что причина тому – сильный ветер. Предупреждение о ветре с порывами до 12-17 метров в секунду действует до полудня 14 мая.
Напомним, в конце мая, примерно 28-29 числа, в Москве установится погода, которая будет характерна для лета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru