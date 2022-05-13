В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности

Отмечается, что причина тому – сильный ветер. Предупреждение о ветре с порывами до 12-17 метров в секунду действует до полудня 14 мая.

Напомним, в конце мая, примерно 28-29 числа, в Москве установится погода, которая будет характерна для лета.

