Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов

По его словам, до 40 градусов будет в Дагестане, Чечне и Ингушетии. В число регионов, в которых ожидается жаркая погода, также попали Крым и Краснодарский край, где температура будет подниматься до 35–38 градусов.

От 36 до 39 градусов на будущей неделе будет в Татарстане, Самарскуой, Саратовской и Оренбургской областях.

Ранее Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на российских курортах начнется в первой декаде сентября и продлится около месяца.

