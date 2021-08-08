Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов
Температура воздуха в Липецкой, Тамбовской, Воронежской и в некоторых других регионах России будет достигать 37 градусов на предстоящей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Фильфанда.
По его словам, до 40 градусов будет в Дагестане, Чечне и Ингушетии. В число регионов, в которых ожидается жаркая погода, также попали Крым и Краснодарский край, где температура будет подниматься до 35–38 градусов.
От 36 до 39 градусов на будущей неделе будет в Татарстане, Самарскуой, Саратовской и Оренбургской областях.
Ранее Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на российских курортах начнется в первой декаде сентября и продлится около месяца.
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