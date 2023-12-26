Атмосферное давление в Москве побило 48-летний рекорд

По его словам, это новый рекорд - ранее настолько низкое давление было зафиксировано в столице 26 декабря 1975 года.



«В 1975 году давление составляло 728 мм ртутного столба. Сегодня оно опустилось до 724,6 мм ртутного столба, то есть рекорд не просто побит, а побит с хорошим отрывом», - уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в ближайшие дни атмосферное давление в столице останется низким, из-за чего погода будет «мягкая, с осадками и пасмурная».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в последнюю неделю 2023 года в Центральной России ожидаются ежедневные небольшие снегопады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

