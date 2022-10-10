Вильфанд предупредил о заморозках в Москве и области

Заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Заморозки не придут»: Синоптик пообещал москвичам теплую погоду на следующей неделе

По его словам, температура опустится примерно на четыре-пять градусов. 10 октября максимальные показатели ожидаются от 10 до 13 градусов, в среду - 10-11 градусов, а в четверг, пятницу, субботу - 9-10 градусов.

Как заявил синоптик, со вторника и до конца недели ночная температура в Москве составит от 0 до 5 градусов, в области — до 2 градусов мороза.

При этом жителей и гостей Москвы и области ждут солнечные и светлые дни, а также лунные ночи.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
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