Вильфанд предупредил о снеге, метели и гололедице в Москве

«Будет непогода: теплая погода с температурой от -1 до -3 градусов. Это очень высоко. Пойдет снег, ожидается метель и гололедица», — рассказал специалист.

По словам Вильфанда, отклонение температуры воздуха от климатической нормы в понедельник и вторник составит 5-6 градусов, пишет Газета.ру.

Кроме того, метеоролог отметил, что из-за приближения глубокого циклона атмосферное давление в Москве понизится до 725 миллиметров ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, 17 января в Москве будет от –3 до –1 градуса, ночью — до 4–2 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается –6... –1 градус, ночью похолодает до минус 7–2, пишут Известия.

