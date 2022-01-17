Вильфанд предупредил о снеге, метели и гололедице в Москве

Москву в понедельник и вторник ожидает аномально высокая для января температура, в то же время в столицу придут ветер, метель и гололедица. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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«Будет непогода: теплая погода с температурой от -1 до -3 градусов. Это очень высоко. Пойдет снег, ожидается метель и гололедица», — рассказал специалист.

По словам Вильфанда, отклонение температуры воздуха от климатической нормы в понедельник и вторник составит 5-6 градусов, пишет Газета.ру.

Кроме того, метеоролог отметил, что из-за приближения глубокого циклона атмосферное давление в Москве понизится до 725 миллиметров ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, 17 января в Москве будет от –3 до –1 градуса, ночью — до 4–2 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается –6... –1 градус, ночью похолодает до минус 7–2, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииРоман ВильфандПогодаМосква
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