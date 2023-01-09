Вильфанд предупредил о сильных морозах в ряде регионах России

В Ярославской и Костромской областях ожидаются морозы до 35-40 градусов утром 9 и 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Стало известно, как легче переносить аномальные морозы

По его словам, метели с ветром до 24-27 м/с и сильные осадки прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 9 января.

«9 января в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай ожидаются все виды осадков — снег, мокрый снег и дождь. Кроме того, там будут метели, отложение мокрого снега, ветер до 24 м/с, а в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай — до 25-27 м/с. Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице», — отметил метеоролог.

Тем временем, повышение температуры до 7-12 градусов мороза ожидается в Москве днем 11 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:МорозПогодаРоман Вильфанд
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