Вильфанд предупредил о сильных морозах в ряде регионах России

По его словам, метели с ветром до 24-27 м/с и сильные осадки прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 9 января.

«9 января в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай ожидаются все виды осадков — снег, мокрый снег и дождь. Кроме того, там будут метели, отложение мокрого снега, ветер до 24 м/с, а в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай — до 25-27 м/с. Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице», — отметил метеоролог.

Тем временем, повышение температуры до 7-12 градусов мороза ожидается в Москве днем 11 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

