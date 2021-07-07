Вильфанд предупредил о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО
Ультрафиолетовая радиация солнца будет опасна в Центральном федеральном округе с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, особенно высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидает регионы Черноземья. В связи с антициклоном, центр которого будет находиться над Москвой, погода в регионах ЦФО в ближайшие дни будет очень ясной.
Ранее Вильфанд сообщил, что сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Вильфанд предупредил о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО
- Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от коронавируса в Россию
- «Русских хакеров» обвинили в атаке на сайт Республиканской партии США
- Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
- Противники ЛГБТ в Тбилиси сожгли флаг Евросоюза у здания парламента
- Пентагон считает, что РФ не мешает учениям НАТО в Черном море
- Защита экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико намерена обжаловать приговор суда
- В Минобороны ФРГ заявили о готовности НАТО к диалогу с Россией
- ВОЗ: Пандемия COVID-19 находится на очень опасной стадии
- Одиннадцать подростков получили вакцины от COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru