Вильфанд предупредил о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО

По его словам, особенно высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидает регионы Черноземья. В связи с антициклоном, центр которого будет находиться над Москвой, погода в регионах ЦФО в ближайшие дни будет очень ясной.

Ранее Вильфанд сообщил, что сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

