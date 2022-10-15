Вильфанд предупредил о похолодании в центре европейской части России

По словам метеоролога, заметное понижение температуры начнется со среды, 19 октября.

«И ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября», — подчеркнул Вильфанд.

Как отметил синоптик, в Московском регионе температура воздуха днем будет около +5 °С. Такое похолодание затронет весь центр Европейской России.

