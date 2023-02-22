Вильфанд предупредил о похолодании в нескольких регионах России
В ближайшие дни морозы на 7-11 градусов ниже климатической нормы прогнозируются в Псковской, Московской, Новгородской, Саратовской, Волгоградской областях и ряде других регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, 22-23 февраля в Коми, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии температура будет опускаться до 20-25 градусов, а в Коми — до 27 градусов. В Центральном федеральном округе будет холодно повсеместно — температура опустится ниже нормы на 7-10 градусов, до 17-21 мороза. В Саратовской области и Пермском крае будет до минус 20-24 градусов.
23 и 24 февраля в Волгоградской области прогнозируется до 20 градусов, в Астраханской области — до 15 градусов, в Ростовской области — до 17 градусов мороза.
Напомним, в Москве и области минувшая ночь была одной из самых холодных в году. По предварительным данным, температура воздуха по области опускалась до 28 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru