Самая холодная ночь в году: жителей Москвы и области предупредили о морозах
Жителей Москвы и области ждет одна из самых холодных ночей в году, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в ночь на 22 февраля температура воздуха по области опустится до 28 градусов. В Москве будет до минус 19-21 градуса. Резкое похолодание связано с приходом холодных воздушных масс с севера и облачностью. Днем 22 февраля температура повысится до 11-13 градусов, что на девять градусов ниже климатической нормы.
Как отметил синоптик, ночью в Москве в четверг — до 16-18 градусов, а по области — до 23 градусов мороза, а днем — минус 9-12 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие ночи в Москве температура будет опускаться до 14–19 градусов ниже нуля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 277 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+13 994 / сут.
- В Ростовской области при пожаре в доме погибли двое детей
- Мэр Сочи рассказал, когда завершится ремонт коммуникаций после схода лавины
- Самая холодная ночь в году: жителей Москвы и области предупредили о морозах
- Врио главы МЧС Москвы Ткаченко пострадал в автоаварии
- Милонов предложил запретить концерты Шевчука
- СМИ: актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
- При пожаре в доме в центре Москвы погибли шесть человек
- «Плевок в сторону ЧВК»: Пригожин ответил Минобороны РФ
- Рябков стал представителем по вопросу приостановления ДСНВ
- Иномарка насмерть сбила двух детей в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru