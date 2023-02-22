Самая холодная ночь в году: жителей Москвы и области предупредили о морозах

По его словам, в ночь на 22 февраля температура воздуха по области опустится до 28 градусов. В Москве будет до минус 19-21 градуса. Резкое похолодание связано с приходом холодных воздушных масс с севера и облачностью. Днем 22 февраля температура повысится до 11-13 градусов, что на девять градусов ниже климатической нормы.

Как отметил синоптик, ночью в Москве в четверг — до 16-18 градусов, а по области — до 23 градусов мороза, а днем — минус 9-12 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие ночи в Москве температура будет опускаться до 14–19 градусов ниже нуля.

