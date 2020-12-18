Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
В Центральном федеральном округе ожидается понижение температуры на 2-3 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в Москве до конца недели будет заметно теплее нормы. Так, ночью температура будет опускаться до -3-5 градусов мороза, днем - около ноля. Начиная с 21 декабря будет умеренное понижение температуры: ночью до -3-8, днем около -2-4 ниже ноля.
Ранее Вильфанд сообщил, что длительность времен года может заметно измениться в России.
По его словам, это произойдет в ближайшее время. Причина тому - глобальное потепление. По словам синоптика, «зима скукоживается, а теплый период увеличивается». По этой причине регистрируется все меньше дней со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля.
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