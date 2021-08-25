Вильфанд предупредил о первых заморозках
Первых заморозков ожидаются в нескольких районах Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам синоптика, выпущено штормовое предупреждение о заморозках, которые ожидаются в ночь на 25 августа. Температура опустится до одного градуса ниже ноля.
Как заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, временные похолодания в сентябре затронут отдельные регионы страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru