Вильфанд предупредил о первых заморозках

По словам синоптика, выпущено штормовое предупреждение о заморозках, которые ожидаются в ночь на 25 августа. Температура опустится до одного градуса ниже ноля.

Как заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, временные похолодания в сентябре затронут отдельные регионы страны.

