«Жары не ждем!»: Вильфанд пообещал москвичам июньскую погоду и дожди в выходные

При этом в воскресенье в столицу все-таки придут дожди, но не такие сильные, как были на этой неделе. Новая неделя также принесет кратковременные осадки и умеренные температуры, добавил Вильфанд.

«В воскресенье несколько меняется циркуляция, будет больше облачности, больше кратковременных дождей – особенно во второй половине дня. Температура понизится до 19-20 градусов. В ночь на субботу и в ночь на воскресенье температура 11-13. Осадки, конечно, несопоставимы с теми, которые были на этой неделе, будут кратковременные дожди. В понедельник ждать прихода жары тоже не стоит, до середины следующей недели температурный фон будет примерно на два градуса ниже нормы, но сильных интенсивных осадков не прогнозируется», - добавил собеседник НСН.

До конца июля погода в столице будет временами дождливой, температура воздуха не превысит 20-25 градусов, рассказал ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью «Радиоточке НСН».



