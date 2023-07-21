«Жары не ждем!»: Вильфанд пообещал москвичам июньскую погоду и дожди в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра заявил в эфире НСН, что погода «откатилась» к июньским значениям – 21-23 градуса, в воскресенье пройдут кратковременные дожди. 

В Москве предстоящие выходные не станут жаркими, температура воздуха не будет превышать 23 градусов, в воскресенье пройдут дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

«Жары в выходные ждать не стоит. В пятницу вполне комфортная погода – 21-23 градуса, примерно такая же в субботу. По области чуть ниже – от 18 до 23 градусов тепла, потому что ветер достаточно свежий, с запада. Погода все-таки облачная, но с прояснениями. Такой температурный фон примерно на два градуса ниже нормы, существенных осадков не ожидается в пятницу и субботу. В субботу вполне комфортная летняя погода, она больше соответствует первой половине июня», - отметил он.

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При этом в воскресенье в столицу все-таки придут дожди, но не такие сильные, как были на этой неделе. Новая неделя также принесет кратковременные осадки и умеренные температуры, добавил Вильфанд.

«В воскресенье несколько меняется циркуляция, будет больше облачности, больше кратковременных дождей – особенно во второй половине дня. Температура понизится до 19-20 градусов. В ночь на субботу и в ночь на воскресенье температура 11-13. Осадки, конечно, несопоставимы с теми, которые были на этой неделе, будут кратковременные дожди. В понедельник ждать прихода жары тоже не стоит, до середины следующей недели температурный фон будет примерно на два градуса ниже нормы, но сильных интенсивных осадков не прогнозируется», - добавил собеседник НСН.

До конца июля погода в столице будет временами дождливой, температура воздуха не превысит 20-25 градусов, рассказал ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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