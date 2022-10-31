Вильфанд предупредил о легких морозах в европейской части России

Температура до 5 градусов ниже ноля ночью и около 0 градусов днем ожидается в Московской, Архангельской, Орловской областях и большинство других регионов европейской части страны в течение рабочей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, перемещение холодных воздушных масс создаст одинаковую погоду от Архангельска до севера Ростовской области. В Москве и области прогнозируется ночью 0 — минус 5 градусов, днем — 0-5 градусов тепла в течение рабочих дней. Примерно такая же температура ожидает остальные регионы.

При этом в центральной части России ливни сменятся снегом, местами образуется снежный покров.

В Москве резко похолодает. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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