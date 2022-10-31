Вильфанд предупредил о легких морозах в европейской части России
Температура до 5 градусов ниже ноля ночью и около 0 градусов днем ожидается в Московской, Архангельской, Орловской областях и большинство других регионов европейской части страны в течение рабочей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, перемещение холодных воздушных масс создаст одинаковую погоду от Архангельска до севера Ростовской области. В Москве и области прогнозируется ночью 0 — минус 5 градусов, днем — 0-5 градусов тепла в течение рабочих дней. Примерно такая же температура ожидает остальные регионы.
При этом в центральной части России ливни сменятся снегом, местами образуется снежный покров.
В Москве резко похолодает. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 803 / сут.
Умерли
390 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 008 / сут.
- Новая Зеландия вводит санкции против 14 лиц и семи организаций из России
- Офицер сообщил об успехах артиллеристов на запорожском направлении
- Отставной офицер НАТО заявил о «логистическом кошмаре» в украинской армии
- Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы народов России и Китая
- Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море
- Блинкен и Ван И обсудили ситуацию на Украине
- В Новосибирской области депутат сбил ребенка и покинул место ДТП
- СМИ: Huawei может уйти с российского рынка
- Избранный президент Бразилии высказался за отмену права вето в СБ ООН
- Вильфанд предупредил о легких морозах в европейской части России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru