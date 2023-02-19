Вильфанд предупредил о холодах в ряде регионах России
19 февраля 202305:26
В Якутии в ближайшие дни ожидаются морозы до 45 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, на Чукотке будет до 43 градусов, на Камчатке — до 36 градусов. 21 и 22 февраля температура в Ставрополье, республиках Северного Кавказа будет ниже нормы на 7-10 градусов — до 15-22 градусов.
Ранее Вильфанд заявил, что сугробы в Москве за выходные вырастут до 44 см.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru