Вильфанд предупредил о холодах в ряде регионах России

В Якутии в ближайшие дни ожидаются морозы до 45 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Тишковец рассказал, какой будет весна в Центральной России

По его словам, на Чукотке будет до 43 градусов, на Камчатке — до 36 градусов. 21 и 22 февраля температура в Ставрополье, республиках Северного Кавказа будет ниже нормы на 7-10 градусов — до 15-22 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что сугробы в Москве за выходные вырастут до 44 см.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры