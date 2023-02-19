Вильфанд предупредил о холодах в ряде регионах России

По его словам, на Чукотке будет до 43 градусов, на Камчатке — до 36 градусов. 21 и 22 февраля температура в Ставрополье, республиках Северного Кавказа будет ниже нормы на 7-10 градусов — до 15-22 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что сугробы в Москве за выходные вырастут до 44 см.

