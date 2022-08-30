Вильфанд предупредил москвичей о переходе в «глубокую осень» с 1 сентября

«По первоначальным расчетам бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит. <...> Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие. Так вот, давайте пока ежиться и мерзнуть», — указал эксперт.

Как отметил метеоролог, в четверг, 1 сентября, в столице похолодает на 15–18 градусов, в среду и четверг ожидаются дожди, пишет Газета.ру. Вильфанд подчеркнул, что царившая в столичном регионе жаркая погода больше характерна для второй половины июля на юге России, поэтому понижение температуры «будет восприниматься очень эмоционально и травматично».

Метеоролог добавил, что температурный фон, который ожидается 1 сентября, больше соответствует концу второй-началу третьей декады месяца.

