Вильфанд посоветовал москвичам позагорать на балконе

Вильфанд отметил, что днем в четверг воздух в Москве прогреется до +17 градусов. В пятницу погода изменится: ожидается небольшой дождь, температура днем не превысит +7..+9 градусов.

Между тем, москвичи, соблюдающие режим самоизоляции, начали устраивать целые концерты на балконах, сообщает «Москва 24». Тренировки под музыку проводят жители в одном из домов ТиНАО.







