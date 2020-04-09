Вильфанд посоветовал москвичам позагорать на балконе
Температура воздуха в четверг в Москве и яркое солнце позволяют москвичам позагорать на балконах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в пятницу такой возможности уже не будет.
Вильфанд отметил, что днем в четверг воздух в Москве прогреется до +17 градусов. В пятницу погода изменится: ожидается небольшой дождь, температура днем не превысит +7..+9 градусов.
Между тем, москвичи, соблюдающие режим самоизоляции, начали устраивать целые концерты на балконах, сообщает «Москва 24». Тренировки под музыку проводят жители в одном из домов ТиНАО.
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