Вильфанд пообещал москвичам снег в выходные

В Москве к выходным ожидается сильное похолодание, а в субботу может пойти снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, днём будет около +5-ти.