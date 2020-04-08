Вильфанд пообещал москвичам снег в выходные
В Москве к выходным ожидается сильное похолодание, а в субботу может пойти снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он уточнил, что в субботу ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, днём будет около +5-ти.
По прогнозу, самый теплый день ожидается в четверг, 9 апреля, а затем температура начнет понижаться, передает RT.
В среду в Москве и Подмосковье синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь. В столице днем +12..+14 градусов, сообщает АГН «Москва». По области воздух прогреется до +17 градусов. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.
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