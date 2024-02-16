Вильфанд: После «неудобных» снегопадов в Москву на выходных вернется оттепель

Роман Вильфанд заявил в эфире НСН, что в субботу температура в столице приблизится к нулевой отметке. 

В выходные в Москву вернется оттепель и сильный ветер, а снегопады утихнут, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН.

«Этой зимой погода очень неоднородна, очень изменчива. Нормальной зимней погоды все меньше, а экстремальных ситуаций, когда резко оттепель сменяется морозами ниже 15 градусов, все больше. Сегодня день еще вполне зимний, температура около 10 градусов ниже нуля, повысится до 5 градусов. Хорошая январская погода, сильного снегопада уже не ожидается, небольшой снег, неудобств больших не будет», - рассказал он.

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А вот в субботу в Москву после снегопадов и морозов вернется оттепель и сильный ветер. Снег снова накроет столицу теперь только в воскресенье.

«А вот завтра начинается изменение циркуляции. Ночью будет еще ниже 7 градусов нуля, а днем погода поменяется. В субботу температура будет около нуля, до 2 градусов мороза. Оттепельная погода возвращается, будут небольшие осадки в виде мокрого снега. Еще важно отметить, что усилятся порывы ветра – до 15 метров в секунду. Поэтому значительное повышение температуры на семь-восемь градусов не будет ощутимым. В воскресенье тоже теплая погода, днем около нуля. Но здесь уже прогнозируется мокрый снег», - добавил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что за 15 и 16 февраля в Москве и Подмосковье выпадет около 20% месячной нормы осадков. По словам Вильфанда, в результате сугробы увеличатся на 7-10 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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