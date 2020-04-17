Вильфанд пообещал жителям нескольких регионов РФ аномальное тепло

В течение ближайших пяти дней несколько регионов Сибири окажутся в зоне аномального тепла. Как пишет ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он назвал необычной ситуацию, при которой в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири и Красноярского края температура будет такой же, как в Москве. Синоптик подчеркнул, что «аномалии достигают 12-16 градусов со знаком плюс».

Синоптики предупредили о надвигающемся на Москву похолодании

Между тем, по словам Романа Вильфанда, в столичном регионе температура воздуха в ночь на 19 апреля может опуститься до –2 градусов в Москве и до –4 градусов в Подмосковье. При этом, как отметил специалист, в воскресенье днём в столичном регионе прогнозируется солнечная погода. Жителей Москвы ожидает умеренно-теплый пасхальный день. Воздух может прогреться до +10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в апреле в Москве ожидаются заметные перепады температур, подчеркивает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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