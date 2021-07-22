Вильфанд пообещал россиянам опасную погоду в ближайшие дни

В ближайшие дни россиян ждет опасная погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части РФ

По его словам, интенсивные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в центральной части страны. В ряде регионов ливни будут сопровождаться сильной жарой и градом. Это произойдет, например, в Приволжском федеральном округе 22-23 июля и в Крыму 22 июля.

В Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях дожди пройдут при температуре в 42 градуса.

Опасная погода ожидается во всех республиках Северного Кавказа, а также Курской, Тамбовской и Белгородской областях.

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ФОТО: pixabay.com
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