Вильфанд пообещал россиянам опасную погоду в ближайшие дни

По его словам, интенсивные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в центральной части страны. В ряде регионов ливни будут сопровождаться сильной жарой и градом. Это произойдет, например, в Приволжском федеральном округе 22-23 июля и в Крыму 22 июля.

В Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях дожди пройдут при температуре в 42 градуса.

Опасная погода ожидается во всех республиках Северного Кавказа, а также Курской, Тамбовской и Белгородской областях.

