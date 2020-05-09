Вильфанд пообещал похолодание москвичам на следующей неделе

Со вторника, 12 мая, в Москве ожидается существенное понижение температуры воздуха. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В результате, по его словам, к среде температура воздуха опустится на 8—10 градусов. Ночью ожидается +4...+5 градусов, по области до +2-х. Днем — +9...+14 градусов.

Москвичей в День Победы ждет прохладная погода с дождем

По словам Вильфанда, такая погода примерно на 3—4 градуса ниже нормы, передает RT.

Такая погода будет до конца следующей недели.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН пообещал на следующей неделе снег в Санкт-Петербурге, Череповце и Архангельске.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Роман ВильфандГидрометцентр РоссииМосква
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