Вильфанд пообещал похолодание москвичам на следующей неделе
9 мая 202017:43
Со вторника, 12 мая, в Москве ожидается существенное понижение температуры воздуха. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В результате, по его словам, к среде температура воздуха опустится на 8—10 градусов. Ночью ожидается +4...+5 градусов, по области до +2-х. Днем — +9...+14 градусов.
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9 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru