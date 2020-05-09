Вильфанд пообещал похолодание москвичам на следующей неделе

Со вторника, 12 мая, в Москве ожидается существенное понижение температуры воздуха. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В результате, по его словам, к среде температура воздуха опустится на 8—10 градусов. Ночью ожидается +4...+5 градусов, по области до +2-х. Днем — +9...+14 градусов.